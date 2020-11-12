Знайдено причину стародавнього вимирання тварин

Олексій Тітофф наука 02:40, 12.11.2020 Оновлено: 02:52, 12.11.2020

Причиною стародавнього пермського вимирання на Землі могли стати потужні виверження вулканів.

Як пише Geoscienceworld, у результаті катаклізму майже повністю спорожніли моря, а на суші залишилася лише чверть видів тварин.

Повідомляється, що група міжнародних учених вивчила зразки осадових порід у Південному Китаї та Італії. Аналіз ґрунту показав, що в ньому міститься висока концентрація коронену – органічної сполуки, що являє собою кільце, складене з бензольних кілець. У відкладеннях молекули коронену були зав'язані з атомами ртуті та були в шарі кори, геохронологічний вік якого відповідав часу початку пермського вимирання.

Вчені зазначили, що такі молекулярні сполуки могли утворитися, якби вуглець піддали випалу за дуже високої температури. На їхню думку, це могла бути вулканічна магма. У результаті цього в повітря виділялася б велика кількість вуглекислого газу й метану, що й призвело до підвищення температури на нашій планеті.

Додамо, що пермське вимирання відбулося приблизно 252 млн років тому, коли з лиця Землі зникло приблизно 96% усіх морських видів і 73% наземних видів живих організмів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Австралії знайдено нові види тварин.

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