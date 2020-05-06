Вчені виявили чорну діру в сузір'ї Телескопа всього за 1000 світлових років від Землі, що дозволяє побачити дві супроводжуючих її зірки неозброєним оком у безхмарну ніч.

Ця чорна діра є частиною так званої "потрійної системи", названої HR 6819, передає Daily Mail. Діру виявили дослідники з обсерваторія Ла-Силья в Чилі (належить Європейській південній обсерваторії ESO).

Команда використовувала 2,2-метровий телескоп, щоб відстежити рух зірок-компаньйонів і виявити вплив найближчої до Землі чорної діри, яку вони обертають.

Зазначається, що ці зірки видно з південної півкулі без додаткових приладів у темну безхмарну ніч.

Чорна діра. Ілюстрація Universe Today

"Ми були абсолютно здивовані, коли зрозуміли, що це перша зоряна система з чорною дірою, яку можна побачити неозброєним оком", – сказав дослідник і астроном Петро Хадрава з Академії наук Чеської Республіки в Празі.

Спочатку команда досліджувала HR 6819 як одну із систем з двома зірками. Третє тіло – чорну діру – вчені виявили випадково.

Система HR 6819 Daily Mail

Згодом вони з'ясували, що одна з двох видимих зірок обертається навколо невидимого об'єкта кожні 40 днів, водночас як друга зірка тримає більшу відстань.

"Невидимий об'єкт, маса якого в чотири рази більша за масу Сонця, може бути тільки чорною дірою", – зазначив дослідник Томас Рівініус.

Чорна діра в HR 6819 – одна з перших відомих чорних дір, утворена колапсом зірки, яка не взаємодіє з навколишнім середовищем і тому виглядає по-справжньому чорною.

Вчені додали, що відкриття "невидимої" чорної діри в HR 6819 дає підказки про те, де можуть бути й інші подібні пропущенні чорні діри.

Обсерваторія Ла-Силья в Чилі Daily Mail

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