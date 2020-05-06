Вчені знайшли найближчу до Землі чорну діру
Вчені виявили чорну діру в сузір'ї Телескопа всього за 1000 світлових років від Землі, що дозволяє побачити дві супроводжуючих її зірки неозброєним оком у безхмарну ніч.
Ця чорна діра є частиною так званої "потрійної системи", названої HR 6819, передає Daily Mail. Діру виявили дослідники з обсерваторія Ла-Силья в Чилі (належить Європейській південній обсерваторії ESO).
Команда використовувала 2,2-метровий телескоп, щоб відстежити рух зірок-компаньйонів і виявити вплив найближчої до Землі чорної діри, яку вони обертають.
Зазначається, що ці зірки видно з південної півкулі без додаткових приладів у темну безхмарну ніч.
"Ми були абсолютно здивовані, коли зрозуміли, що це перша зоряна система з чорною дірою, яку можна побачити неозброєним оком", – сказав дослідник і астроном Петро Хадрава з Академії наук Чеської Республіки в Празі.
Спочатку команда досліджувала HR 6819 як одну із систем з двома зірками. Третє тіло – чорну діру – вчені виявили випадково.
Згодом вони з'ясували, що одна з двох видимих зірок обертається навколо невидимого об'єкта кожні 40 днів, водночас як друга зірка тримає більшу відстань.
"Невидимий об'єкт, маса якого в чотири рази більша за масу Сонця, може бути тільки чорною дірою", – зазначив дослідник Томас Рівініус.
Чорна діра в HR 6819 – одна з перших відомих чорних дір, утворена колапсом зірки, яка не взаємодіє з навколишнім середовищем і тому виглядає по-справжньому чорною.
Вчені додали, що відкриття "невидимої" чорної діри в HR 6819 дає підказки про те, де можуть бути й інші подібні пропущенні чорні діри.
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