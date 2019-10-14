Жив задовго до динозаврів: вчені знайшли останки стародавнього монстра. Фото

Дослідники з Цюріхського університету знайшли останки стародавнього монстра – акули, яка нагадувала за формою змію.

За даними видання Livescience, палеонтологи отримали рідкісну можливість вивчити скелет дивовижного морського хижака, що належить до роду Phoebodus saidselachus, чиїм скам'янілостям налічується приблизно 360 років.

На думку дослідників, стародавня акула була близько 18 метрів в довжину. Цей гігант, за приблизними підрахунками, вимер близько 2,6 млн років тому.

Хребет стародавньої акули Phoebodus livescience

"Акули-Phoebodus жили задовго до того, як динозаври й кошмарний Мегалодон увійшли до історії планети. Але до цього дослідження вчені мало що знали про те, як виглядала Phoebodus. Оскільки скелети акули складаються із м'якого хряща, а не скам'янілої кістки, вони з часом руйнуються і зникають", – йдеться в матеріалі.

Давню скам'янілість вченим пощастило знайти на гірському хребті Антиатлас в Марокко. Дослідники не стали витягати скелет з каменю, щоб не пошкодити.

Скам'янілість стародавньої акули Everything Dinosaur Blog

Phoebodus saidselachus мала змієподібну форму, плоску голову й довгу щелепу з незвичайними зубами – тристулкові різці були закругленими досередини. Цей хижак нагадує реліктових плащеносних акул, з яких рідкісні види живуть на планеті донині.

Реликтова плащеносна акула, на яку могла бути схожою Phoebodus Scott Eisen

"Ми дуже зраділи цьому відкриттю. Скам'янілості дуже добре збереглися, тому що вони перебували в умовах низького вмісту кисню, де організми, які розкладаються, не могли їх пошкодити", – розповіли автори дослідження.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно китайські вчені виявили в Західній Австралії сліди найдавнішої форми складного життя.

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