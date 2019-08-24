Життя за межами Сонячної системи: вчені зробили важливе відкриття

Екзопланети, які розташовані далеко за межами Сонячної системи, можуть мати більш гостинні і придатні умови для зародження і процвітання життя, ніж Земля.

До такого висновку дійшла група вчених на чолі з доктором Стефані Олсон з Університету Чикаго, пише Independent.

"Умови на деяких екзопланетах зі сприятливою схемою циркуляції океану можуть більше підходити для підтримання життя, яке є більш багатим і активним, ніж життя на Землі", – сказала дослідниця на Конгресі з геохімії імені Гольдшмідт у Барселоні.

В останні роки вчені виявили величезну кількість екзопланет, що обертаються навколо інших зірок за межами Сонячної системи. Але всі вони дуже далеко – їх не можуть досягти навіть найшвидші космічні зонди, і їх важко побачити в деталях навіть у найсучасніші телескопи. Дослідники працюють над різними способами дізнатися про ті світи, і створюють складні моделі того, як формуються планети і їх клімат. Поєднуючи спостереження за планетами з цими моделями, вчені мають на меті зрозуміти, в якому з цих світів може бути життя.

Для проведення дослідження команда на чолі з Олсон виготовила моделі екзопланет за допомогою програмного забезпечення NASA, яке дозволяє створювати моделі можливого клімату і океанів, які могли б існувати на цих планетах.

Вчені розглядали процес в океанах Землі, який дозволяє життю вкорінюватися на нашій планеті, і досліджували, чи може той самий процес відбуватися в інших місцях Всесвіту.

"Життя в океанах Землі залежить від процесу апвелінгу – підйому поживних речовин з темних глибин океану до освітлених сонцем ділянок, де існує фотосинтез. Велике постачання поживних речовин означає більшу біологічну активність. Це умови, які нам потрібно шукати на екзопланетах", – сказала Олсон.

"Ми використовували модель циркуляції океану, щоб визначити, які планети будуть мати ефективний апвелінг, і, таким чином, мають особливо гостинні океани. Ми виявили, що велика щільність атмосфери, більш повільні темпи обертання навколо зірок і наявність континентів призводять до більш високого темпу апвелінгу", – пояснила вона.

За словами дослідниці, висновки її команди показують, що вченим потрібно буде оптимізувати свій пошук планет, де життю простіше зародитися.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше марсохід NASA зняв дивні кадри, на яких нібито можна побачити силуети інопланетян.

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