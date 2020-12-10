Земляни вперше за 800 років зможуть побачити "Вифлеємську зірку"

У понеділок, 21 грудня, жителі Землі зможуть неозброєним оком побачити дуже рідкісне явище, яке називається "Різдвяною" або "Вифлеємською" зіркою.

Йдеться про зближення найбільших планет Сонячної системи – Юпітера і Сатурна. У нічному небі це матиме вигляд однієї великої яскравої зірки, а явище буде видно з будь-якої точки нашої планети, пише NBC News.

За словами астрономів, розділяти планети будуть усього лише 0,1 градуса або 1/5 ширини Місяця.

Раніше настільки тісне зближення двох планет можна було спостерігати неозброєним оком у 1226 році, проте наступне має відбутися через 60 років – у 2080-му, уточнює EarthSky.

Який вигляд матиме "Різдвяна зірка". nbcnews.com

Таке явище називають "Різдвяною зіркою" тому, що дехто вірить, що біблійна історія про Вифлеємську зірку могла бути саме з'єднанням планет. Але приблизно 2 тисячі років тому найбільше зблизилися Венера і Юпітер, а не Юпітер і Сатурн.

Також у NASA наголошують, що ввечері з 15 по 18 грудня можна буде побачити, як Юпітер і Сатурн рухаються разом. Для цього потрібно звернути увагу на щораз більший півмісяць у західному небі через 45 хвилин після заходу сонця.

Рух Сатурна і Юпітера. earthsky.org

Як повідомляв OBOZREVATEL, американські вчені зафіксували космічні промені з електронів, яких пришвидшили ударні хвилі, породжені корональними викидами маси на Сонці. Таке явище виявилося невідомим науці.