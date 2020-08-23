Завантажити серіали за секунду: в Британії встановили рекорд швидкості інтернету

Вчені з Університетського коледжу Лондона спільно з компаніями Xtera и KDDI Research встановили новий рекорд швидкості інтернету.

Про це йдеться в публікації, оприлюдненій в науковому виданні IEEE Photonics Technology Letters. Так, швидкість інтернет з'єднання становила 178 терабіт в секунду.

На такій швидкості всю бібліотеку фільмів і серіалів Netflix можна було б завантажити менш ніж за секунду. За словами вчених, швидкість, якої вдалося досягти їм, на одну п'яту вище, ніж попередній рекорд, який був встановлений в Японії.

Для передачі даних дослідники використовували оптоволоконний кабель, тобто, точно такий же, який використовують для передачі даних через інтернет зараз. Разом з тим, вчені вдосконалили його, розширивши світловий спектр майже в два рази.

Через оптоволокно передається оптичний сигнал, який відбивається від його внутрішніх стінок, що порівняно швидко і дешево. Як відомо, швидкість світла становить 300 тисяч кілометрів на секунду. Але оптоволоконні кабелі не прямі, а згинаються, тому швидкість руху оптичного сигналу по ним значно нижче цих 300 тисяч кілометрів на секунду.

Автори вказують, що їх техніку можна застосувати, щоб поліпшити вже наявну мережеву інфраструктуру.

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