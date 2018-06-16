МоваЯзык
Реєстрація
ГоловнаБлоги

Затопить? Учені заявили про незворотні зміни на Землі

Читати новину російською

Учені зафіксували на Землі катастрофічно швидке зростання рівня моря.

Так, танення льоду в Антарктиці спричинило за собою підвищення рівня моря на 7,6 міліметра з 1992 року, при цьому майже половина цього зростання (три міліметри) припала на останні п'ять років, передає "Лента.ру".

Відзначається, що такий висновок зробила міжнародна група вчених, яка вивчила стан льодовикового покриву на Південному полюсі за останні десятиліття.

Новини
Зітре з лиця землі: кліматологи попередили про бурхливі стихії

Запасів льоду в Антарктиді вистачить на підняття вод Світового океану на 58 метрів.

Найсильніші зміни спостерігаються у Західній Антарктиді, де швидкість втрати льоду підвищилася з 53 мільярдів тонн на рік до 159 мільярдів тонн на рік.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за останні 65 років середня температура повітря в Антарктиді збільшилася на 3 градуси, що вплинуло на клімат на всій планеті.

Поділитися у Facebook
0
Коментарі
5
0
Смішно
0
Цікаво
9
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие

Наші блоги