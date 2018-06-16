Затопить? Учені заявили про незворотні зміни на Землі

Учені зафіксували на Землі катастрофічно швидке зростання рівня моря.

Так, танення льоду в Антарктиці спричинило за собою підвищення рівня моря на 7,6 міліметра з 1992 року, при цьому майже половина цього зростання (три міліметри) припала на останні п'ять років, передає "Лента.ру".

Відзначається, що такий висновок зробила міжнародна група вчених, яка вивчила стан льодовикового покриву на Південному полюсі за останні десятиліття.

Запасів льоду в Антарктиді вистачить на підняття вод Світового океану на 58 метрів.

Найсильніші зміни спостерігаються у Західній Антарктиді, де швидкість втрати льоду підвищилася з 53 мільярдів тонн на рік до 159 мільярдів тонн на рік.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за останні 65 років середня температура повітря в Антарктиді збільшилася на 3 градуси, що вплинуло на клімат на всій планеті.