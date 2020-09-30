За межами Чумацького шляху вперше виявили потенційну планету

Вчені виявили потенційну екзопланету M51-ULS-1b в галактиці Вир.

Так, планета-кандидат розташована в сузір'ї Велика Ведмедиця в близько 37 мільйонах світлових років від Землі. Відкриття зробила група астрономів з США і Китаю, повідомляє Daily Express.

За даними астрономів, M51-ULS-1b трохи менша, ніж Сатурн, і обертається в подвійній зоряній системі з величезної зірки і чорної діри або нейтронної зірки.

Відкриття показує, що в зовнішніх галактиках перебувають планети-кандидати, вважають вчені. А M51-ULS-1b може стати першою виявленою планетою поза нашою галактикою.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше вчені відкрили планету розміром з Землю: клімат – як у духовці.