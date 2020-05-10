Астрономи за допомогою незвичайної методики створили нове фото Юпітера. Унікальний знімок в інфрачервоному спектрі зробив телескоп Gemini North на Гаваях.

Це одне з найбільш чітких зображень планети, яке колись робили з Землі. Для досягнення високого дозволу зображення вчені застосували методику під назвою "вдалі зображення", повідомляє ВВС.

Вона видаляє ефект розмитості від перегляду через бурхливу атмосферу Землі.

Юпітер Gemini observatory/MH/Wong EY AL

Інфрачервоне світло телескопа має більшу довжину хвилі, ніж більш звичне видиме світло. Він використовується для того, щоб робити зображення через туманність і тонкі хмари на вершині атмосфери Юпітера. Також для того, щоб дати вченим можливість краще проаналізувати, як функціонує ця планета.

Дослідники хочуть краще зрозуміти, що викликає і підтримує метеорологічну систему газового гіганта, і зокрема великі бурі, які можуть бушувати десятиліттями і навіть століттями.

Як писав OBOZREVATEL раніше, NASA опублікувала дивовижну фотографію синіх хмар на Юпітері.