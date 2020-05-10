Юпітер вперше зняли максимально близько: унікальні фото
Астрономи за допомогою незвичайної методики створили нове фото Юпітера. Унікальний знімок в інфрачервоному спектрі зробив телескоп Gemini North на Гаваях.
Це одне з найбільш чітких зображень планети, яке колись робили з Землі. Для досягнення високого дозволу зображення вчені застосували методику під назвою "вдалі зображення", повідомляє ВВС.
Вона видаляє ефект розмитості від перегляду через бурхливу атмосферу Землі.
Інфрачервоне світло телескопа має більшу довжину хвилі, ніж більш звичне видиме світло. Він використовується для того, щоб робити зображення через туманність і тонкі хмари на вершині атмосфери Юпітера. Також для того, щоб дати вченим можливість краще проаналізувати, як функціонує ця планета.
Дослідники хочуть краще зрозуміти, що викликає і підтримує метеорологічну систему газового гіганта, і зокрема великі бурі, які можуть бушувати десятиліттями і навіть століттями.
Як писав OBOZREVATEL раніше, NASA опублікувала дивовижну фотографію синіх хмар на Юпітері.