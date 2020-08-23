Які речі не можна зберігати поруч зі смартфоном: експерт озвучив список

Названі речі, які не можна зберігати зі смартфоном. Фото Рixabay.

Далеко не всі речі можна зберігати разом зі смартфоном. Деякі з них можуть призводити до збоїв в роботі апарату, а інші – негативно позначитися на здоров'ї.

Доцент кафедри інформатики Російського економічного університету імені Плехванова Олександр Тимофєєв пояснив, що саме слід тримати подалі від гаджета, передає "Прайм".

Так, він зазначив, що не можна класти один смартфон на інший. Наявність великої кількості радіосигналів є шкідливим для оточуючих.

Також не слід зберігати банківську карту в чохлі телефону, тому що радіовипромінювання скоротить термін її служби.

Косметика, яка знаходиться поруч з апаратом, може викликати збої в сигналі. Тимофєєв пояснив це тим, що упаковки від жіночих помад часто закриваються на магніт.

Крім того, радіовипромінювання може негативно позначитися на шкірі і декоративній косметиці.

Як повідомляв OBOZREVATEL, експерти назвали причину, чому не можна залишати смартфон на зарядку на всю ніч.

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