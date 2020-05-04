Як виглядала "палиця для селфі" з СРСР: архівне фото
У мережі опублікували фотографію старого керування за дистанційною зйомкою радянських часів, яке охрестили першою палицею для селфі.
Таким чином, у фанатів теорії про те, що все вперше було винайдено в СРСР, з'явився новий привід для радості.
Судячи з малюнка, радянська "палиця для селфі" зроблена з дерева і включає в себе такі складові, як "противага", "упор", "кіл з рогулькою", "жердина", "привод спуску затвора" і "фотокамера". Ось як вона виглядає:
Судячи з усього, разом з цим пристроєм використовувалися однооб'єктивні дзеркальні фотоапарати "Зеніт".
Всі вони розраховані на застосування фотоплівки типу 135 і передбачають використання змінних об'єктивів. Більшість моделей забезпечені фокальним затвором з матер'яними шторками або металевими ламелями, і тільки апарати сімейства "Зеніт-4", "Зеніт-5", "Зеніт-6" мають центральний затвор. Застосовувалися різні варіанти кріплення об'єктивів.
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