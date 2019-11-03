Як пережити зомбі-апокаліпсис: вчені назвали єдиний спосіб

Найкращий спосіб боротьби з ходячими мерцями (зомбі) – припинення поширення захворювання.

Це з'ясували математики з Університету Шеффілда у Великобританії, які змоделювали результати різних тактик виживання під час зомбі-апокаліпсису, повідомило видання Daily Mail.

Для цього фахівці вивчили існуючі методи боротьби з реальними інфекціями. Вони також пояснили, що спроби вбити ожилих мерців, які показують у фільмах, – безглузді, а найефективніший спосіб боротьби – винахід вакцини.

Вчені назвали спосіб, як пережити зомбі-апокаліпсис

"Використовуючи математику, ми можемо визначити, скільки людей нам потрібно вакцинувати, щоб зупинити поширення хвороби", – відзначили вчені.

Вони додали, що неагресивні і незаразні зомбі зможуть спокійно існувати в суспільстві і навіть ходити на роботу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, вчені з'ясували, що в стресових умовах клітини бактерій можуть переходити в так званий зомбі-режим.

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