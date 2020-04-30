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30 квітня • оновлено в 06:05
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Як краще очистити смартфон: поради щодо безпечної дезінфекції

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Під час пандемії COVID-19 ВООЗ дала рекомендації дезінфікувати предмети та поверхні, щоб уникнути можливого зараження. Особливу увагу варто приділити мобільному телефону, який постійно знаходиться в руках людини.

Для очищення смартфона потрібно дотримуватися кількох простих правил:

  • Дезінфікувати краще вологими серветками без використання спреїв або очисних засобів. Для екрану краще брати серветки, просочені 70% ізопропілового спирту або спеціальними дезінфікуючими речовинами.

  • Для очищення дисплея краще використовувати м'яку тканину без ворсу, наприклад, з мікрофібри. Попередньо таку серветку потрібно змочити в мильній воді. При цьому вода не повинна потрапити всередину телефону.

  • Не можна використовувати спирт або засоби для очищення, адже вони можуть пошкодити захисний шар дисплея.

  • Перед очищенням смартфона його краще відключити.

Як і чим дезінфікувати краще смартфон

Як і чим дезінфікувати краще смартфон

Як повідомляв OBOZREVATEL, експерти розповіли, щоб уникнути зараження COVID-19 від продуктів, які куплені в магазині, потрібно дотримуватися кількох заходів безпеки.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Коронавірус
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