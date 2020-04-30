Як краще очистити смартфон: поради щодо безпечної дезінфекції

Під час пандемії COVID-19 ВООЗ дала рекомендації дезінфікувати предмети та поверхні, щоб уникнути можливого зараження. Особливу увагу варто приділити мобільному телефону, який постійно знаходиться в руках людини.

Для очищення смартфона потрібно дотримуватися кількох простих правил:

Дезінфікувати краще вологими серветками без використання спреїв або очисних засобів. Для екрану краще брати серветки, просочені 70% ізопропілового спирту або спеціальними дезінфікуючими речовинами.

Для очищення дисплея краще використовувати м'яку тканину без ворсу, наприклад, з мікрофібри. Попередньо таку серветку потрібно змочити в мильній воді. При цьому вода не повинна потрапити всередину телефону.

Не можна використовувати спирт або засоби для очищення, адже вони можуть пошкодити захисний шар дисплея.

Перед очищенням смартфона його краще відключити.

Як і чим дезінфікувати краще смартфон

Як повідомляв OBOZREVATEL, експерти розповіли, щоб уникнути зараження COVID-19 від продуктів, які куплені в магазині, потрібно дотримуватися кількох заходів безпеки.

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