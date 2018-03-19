"Я міг би стати безсмертним": з'явилося останнє інтерв'ю із Хокінгом

У мережі з'явилося останнє інтерв'ю відомого фізика-теоретика, популяризатора науки Стівена Хокінга, де він розповідає яким чином зміг би стати безсмертним і як врятувати населення планети від глобальних небезпек (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Американський астрофізик і популяризатор науки Ніл Деграссі Тайсон опублікував повну версію одного з останніх інтерв'ю із Хокінгом, де вчені обговорили питання про його особисте життя і особливості наукової діяльності, пише AIN.

Так, у розмові Стівен Хокінг розповів, що його улюбленою їжею є устриці, напоєм - Pimm's (річний легкий алкогольний фруктовий коктейль), а улюблене рівняння - S=A/4, яке вивів вчений, таким чином описуючи відношення ентропії чорної діри до горизонту її подій.

Стівен Хокінг Дніпро Час

Хокінгу задали питання про те, що він запитав би у Ісаака Ньютона, якби зміг спілкуватися крізь час. На що Стівен відповів, що поставив би питання про те, чи стабільна Сонячна система і що трапляється із зіркою, яка не може впоратися з власною гравітацією?

Легендарний вчений дав відповіді і на низку інших цікавих питань:

Стівене, ви побували в літаку з симуляцією нульової гравітації. Як це відчувалося?

- Було чудово парити в невагомості. Без мого крісла. Я міг би продовжувати робити це вічно.

Якщо ми все ж розвинемо технології, щоб завантажувати мозок у комп'ютер, досягнемо "життя після смерті" або хоча б "свідомості після смерті", ви б на це підписалися?

- Моє тіло практично не працює через ALS, позбутися від нього не значило б для мене втрату, це позбавило б мене від дискомфорту. Я міг би стати безсмертним, хоча б і в вигляді тільки мозку, хіба що хтось вимкне комп'ютер або він заразиться вірусом.

Всі хотіли б дізнатися: що існувало до великого вибуху?

- Ніщо. Згідно ейнштейнової загальної теорії відносності, час і простір формують просторово-часовий континіум, який не плоский, але вигнутий матерією і енергією, що містяться у ньому. Я адаптував евклідів підхід до квантової гравітації, щоб описати початок існування Всесвіту. У цьому описі звичайний реальний час замінюється уявним часом (imaginary time), який веде себе як четвертий вимір простору.

Чи будемо ми колись здатні подорожувати назад у часі?

- Можна сподіватися, що ми могли б викривляти простір-час, так, щоб можна було подорожувати в минуле. Але я довів, що це неможливо за умови, коли щільність енергії завжди - невід'ємна. Подорожі назад в часі можливі, але тільки для цивілізації, яка зуміє отримати негативну енергію, енергію "нижче нуля енергії вакууму".

Стівен Хокінг ITC.ua

Ви публічно говорили про те, що хотіли б, щоб людство стало мультипланетарним видом. Якщо існувати тільки на одній планеті, ризики залишаються високими: астероїд або смертельний вірус може знищити вид. Але хіба не простіше відобразити астероїд або знайти вакцину, ніж терраморфувати Марс і відправити туди мільярд людей?

- Зіткнення з астероїдом - це одна з найбільш мінімальних небезпек, з якими ми могли б зіткнутися. Останнє зіткнення було близько 70 млн років тому. Ядерна війна, зміна клімату, забруднення навколишнього середовища - ось серйозні загрози. Звичайно, було б неможливо переселити все населення Землі на нову планету, але якщо ми зможемо організувати незалежні колонії в космосі, це гарантувало б виживання людської раси, якщо з Землею щось трапиться. Залишаючи Землю, ми також отримаємо нову перспективу, будемо дивитися швидше вперед, ніж озиратися назад. Ми об'єднаємося перед спільним викликом.

Релігія існувала тисячоліттями, задовго до науки. Незважаючи на зусилля сучасних атеїстів, вона вистояла. Якою буде релігія в майбутньому?

- Релігія була ранньою спробою відповісти на питання, які задаємо ми всі: "Навіщо ми тут?", "Звідки ми взялися?". Наука зараз дає кращі, більш несуперечливі відповіді на ці питання. Але люди завжди будуть дотримуватися релігії, оскільки вона заспокоює, а науку вони не розуміють або не довіряють їй.

Хто ваша улюблена знаменитість (не вчений)?

- Кілька років тому я сказав би: Нельсон Мандела. Він знайшов мирне вирішення здавалося б в неможливих умовах. Сьогодні його за масштабом ні з ким порівняти. І вже точно не Дональд Трамп.

Ви не могли б підсумувати свій досвід у науці, технологіях, житті, сформулювати якийсь урок для нас.

- Ми всі повинні робити все можливе в кожній із ситуацій, в яку потрапляємо. Ми ніколи не повинні здаватися.

Як повідомляв "Обозреватель", легендарний вчений, фізик-теоретик і популяризатор науки Стівен Хокінг помер у середу, 14 березня, у віці 76 років.