"Всі зникнуть": у NASA назвали головну ознаку приходу апокаліпсису

Однією з найпереконливіших ознак настання апокаліпсису у NASA назвали раптове зникнення всіх вчених.

Таким чином доктор Мішель Таллер, астроном і помічник директора з наукової комунікації в Центрі Годдарда NASA відповіла на постійні спекуляції конспірологів про те, що від людства приховують якісь смертельні небезпеки, повідомляє мультимедійна компанія Big Think.

"Того дня, коли вчені скуплять все чудове вино, обнулять свої кредитні карти і зникнуть, ви можете хвилюватися", — жартує Таллер в інтерв'ю. — "Але так ми не працюємо. Ми люди, і, якби ми знали, що наближається щось небезпечне, у нас не було б можливості це приховати".

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Мішель Таллер Big Think

Вона пояснила, що її засмучує те, що вчені сприймаються як "монолітна нелюдська група, в якій ми могли б щось приховувати і що нам би цього хотілося".

"Я знаю, що це не переконає конспірологів, але одна з речей, які мені найбільше подобаються в нашій науці, це те, наскільки вона доступна суспільству і як багато ми скажемо вам, навіть якщо станеться щось погане", — запевнила доктор.

Вчена також зазначає, що NASA на даний час працює над шляхами запобігання можливому катастрофічному зіткненню астероїда з Землею, але нам треба буде пройти довгий шлях, перш ніж наші можливості вийдуть на такий рівень.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше NASA успішно посадило на Марс космічний апарат. Вчені опублікували перший знімок з Марса.

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