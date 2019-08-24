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/ наука

Вперше за 28 років! Україна випробувала космічну ракету

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В Україні вперше за роки незалежності провели успішні випробування ступені космічної ракети-носія класу "Циклон-4".

Про це повідомила прес-служба Конструкторського бюро "Південне" на сторінці в Facebook. Відзначається, що подія відбулася в п'ятницю, 23 серпня.

"Напередодні 28-ї річниці Незалежності нашої країни, вперше за часи її новітньої історії, були проведені вогневі випробування ступеня ракети-носія в цілому - відбувся прожиг третього ступеня ракети-носія середнього класу "Циклон-4", спроектований КБ "Південне" та виготовлений на Південмаші", – сказано в повідомленні.

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Ілюстрація. Пуск ракети

Ілюстрація. Пуск ракети

Дзеркало тижня

У бюро підкреслили, що це заключні та найважливіші випробування перед першими льотними випробуваннями третього ступеня ракети-носія "Циклон-4", яка буде працювати безпосередньо в космосі й виводити супутники в цільову точку.

"Під час вогневих випробувань усі системи відпрацювали відмінно, двигун ступеня включався п'ять разів, як і було заплановано конструкторами КБ "Південне". Випробування визнані успішними!" – підсумувала прес-служба.

Нагадаємо, про урочисте святкування Дня Незалежності України можна почитати за посиланням.

Як писав OBOZREVATEL, раніше з Центру космічних польотів на острові Уоллопс (штат Вірджинія, США) був проведений успішний пуск ракети-носія "Антарес", в розробці якої брали участь українські компанії.

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Місце
Україна
Теги
космос ракети
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voznyk ruslan
voznyk ruslan
Нарешті
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Что, уже можно ваш Лыбидь вам выдавать обратно??
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Тварей Истребляют Свидомитых
Тварей Истребляют Свидомитых
Самое великое достижение какелов это вывешивать свою ссано голубую тряпку,
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