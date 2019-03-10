"Воскресив" Сталін: історик зробив заяву про таємничу смерть Гітлера

Чутки про те, що нацистський диктатор Адольф Гітлер не помер у берлінському бункері, а вижив, розпустило радянське керівництво.

Таку думку в статті для The Mail on Sunday висловив британський історик і журналіст Гай Уолтерс. Він також вважає, що в поширенні думок про те, що Гітлера після Другої світової війни могли вкривати британці чи американці, був зацікавлений особисто Йосип Сталін.

Саме через це, як заявив історик, у той час з'явилися масові повідомлення про те, що фюрер нібито не наклав на себе руки, а втік із Берліна.

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Адольф Гітлер і його супутниця Єва Браун dailymail.co.uk

Адольф Гітлер і його супутниця Єва Браун dailymail.co.uk

Знайшлася навіть велика кількість очевидців, які стверджували, що бачили Гітлера замаскованим під ченця або як він сідав у підводний човен на Канарських островах.

Уолтерс пише, що зараз велика частина тих матеріалів розсекречена, що дозволяє стверджувати — багато які із цих повідомлень відпрацьовувалися західними спецслужбами, зокрема ФБР. Їх дані спростовують будь-які чутки про втечу нацистського лідера.

Крім того, незаперечними залишаються результати експертиз останків Гітлера.

"Що було особливо помітно в трупі, так це значна кількість проведених стоматологічних операцій, включаючи коронки, пломби, вставні зуби і деякі надзвичайно характерні мостові конструкції. Фрагменти зубів і щелепи відповідають не тільки наявним записам лікарів, а й рентгенівському знімку Гітлера", — підкреслює експерт.

dailymail.co.uk

dailymail.co.uk

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше французькі вчені встановили точну дату смерті нацистського диктатора Адольфа Гітлера, провівши перші з 1946 року дослідження концентраційної фрагментів його зубів.

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