Виживають не найсильніші, а найбільш доброзичливі види – вчені

Вчені заявили, що слова Чарльза Дарвіна про те, що виживають найбільш пристосовані, зрозуміли неправильно. Насправді він мав на увазі дружелюбність, а не фізичну силу, впевнені дослідники.

Так, саме партнерські стосунки між видами є запорукою успішної еволюції, стверджує нове дослідження, про яке пише The Washington Post.

За приклад вчені з Університету Дьюка, США, поставили собак – нащадків вовків, – не дуже доброзичливих тварин. Вони зуміли побудувати з часом добрі стосунки з людьми, змінившись зовні та в поведінці. Тепер вони покладаються не на полювання, а на партнерство.

У результаті вовки в різних країнах світу опинилися на межі вимирання, тоді як мільйони собак прекрасно живуть поруч з людиною.

Крім того, дослідники вивчили поведінку мавп бонобо, які підтримують унікальну ієрархію і дуже мирний режим у своєму суспільстві. Вони діляться їжею один з одним, на відміну від шимпанзе, не стають агресивнішими з віком.

Ті самі принципи стосуються і людства, вважають учені. Щоб досягти найбільшого процвітання, людям необхідно стати терпимішими і більш товариськими одним з одним.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше вчені з'ясували, що змушує людину їсти солодощі.