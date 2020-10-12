Вітамін B6 допомагає краще запам'ятовувати сни – дослідження

Вживання вітаміну B6 покращує здатність запам'ятовувати сни.

До такого висновку дійшли вчені з університету Аделаїди в Австралії, які провели експеримент за участю 100 добровольців, повідомляє The Times of India.

Зокрема, учасники дослідження брали 240 міліграмів вітаміну В6 або плацебо перед сном протягом п'яти днів.

У результаті вживання вітаміну не вплинув на яскравість снів та інші їхні характеристики, однак після вживання В6 учасники частіше могли згадати свій сон.

Дослідники поки не можуть пояснити цей ефект. Водорозчинний вітамін B6, або піридоксин, – один із восьми вітамінів групи B. Він бере участь у реакції 150 ферментів, які допомагають організму переробляти білки, вуглеводи й жири з їжі, а також пов'язаний із функцією нервової системи та імунітету.

B6 міститься в таких продуктах, як банан, молоко, червоне м'ясо, печінка, риба, яйця, сир, картопля, шпинат, авокадо.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше вчені назвали напої, які допомагають поліпшити сон.