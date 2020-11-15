Винайдено новий метод омолодження обличчя ботоксом

Група пластичних хірургів з Італії розробляють нову техніку омолодження шкіри обличчя за допомогою ботулінічного токсину, більш відомого як ботокс.

Інноваційний метод, який отримав назву Microbotulinum, також ґрунтується на ін'єкціях, хоча є менш інвазивним. Він являє собою безліч крихітних доз ботокса, які вводять прямо під шкіру у вигляді сітки, повідомляє News Medical.

Опис і первісна оцінка підходу дослідників представлено в листопадовому випуску Plastic and Reconstructive Surgery – офіційного медичного журналу Американського товариства пластичних хірургів.

Згідно зі звітом Альберто Діаспро та його колег з Центру регенеративної медицини в Турині, Італія, метод мікродоз забезпечує об'єктивне поліпшення текстури та підвищення гладкості шкіри, що підтверджується високими відгуками пацієнтів.

На думку фахівців, це безпечний і ефективний метод омолодження обличчя, в межах якого під шкіру поміщаються крихітні бульбашки з ботоксом.

Ін'єкції виконуються сіткою з кроком в 1 см, від чола до щік і вниз до підборіддя. У середньому текстура шкіри покращилася на 20%, також відзначалося значне звуження пор. Ефект зберігався до 120 днів і найяскравішим був у пацієнтів середнього віку.

Ботокс – популярний засіб для скорочення мімічних ліній і зморшок. Протягом багатьох років дослідники вивчали альтернативні підходи для отримання найкращого результату і найменших побічних ефектів внаслідок ін'єкцій ботулотоксину. Зокрема, застосовувалися менші дози й менш концентровані формули.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше пластичний хірург Андрій Якобчук розповів, чи безпечні ботокс і пластика обличчя.