"Відсунути" астероїд: NASA буде боротися з небезпечними об'єктами

NASA і Європейське космічне агентство оголосили про підготовку спільного проєкту з попередження зіткнення астероїдів із Землею.

Їхню орбіту хочуть змінити за допомогою кінетичної енергії, розбиваючи астероїди об поверхню космічних кораблів, написав 24 канал з посиланням на Science Alert.

Досліджувати апарат DART будуть на супутнику астероїда Дідім, витягнута орбіта якого перетинає орбіти Землі і Марса.

NASA буде боротися з астероїдами

Фахівці хочуть дізнатися, чи може удар космічного корабля відхилити траєкторію супутника астероїда діаметром близько 160 метрів.

"Сьогодні ми перші люди в історії, у яких є технологія, яка потенційно може відхилити астероїд від впливу на Землю", – розповів астроном з Європейського космічного агентства Іан Карнелл.

Вчені розраховують, що зіткнення на швидкості 23 760 кілометрів на годину "загальмує" об'єкт всього на сантиметр в секунду. Фахівців також цікавить, як такий удар вплине на траєкторію його руху.

Вони очікують, що навіть невелике відхилення допоможе "відсунути" потенційно небезпечний об'єкт на достатню відстань від Землі.

Дослідники відзначили, що в разі невдалого експерименту жодних проблем астероїд Землі не принесе: його маршрут пройде на безпечній відстані від її орбіти.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у вівторок, 24 вересня, до Землі наблизиться великий астероїд 523934 (1998 FF14). Розмір небесного тіла орієнтовно становить від 190 до 430 метрів.

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