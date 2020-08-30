Вчений з Британії назвав смерть комфортною та приємною

Вчений розповів, що відчувають люди, коли помирають. Фото: Corbis / YouTube.com

Відомий лікар з Великобританії, керівник відділу інтенсивної терапії та реанімаційних досліджень в Медичній школі Нью-Йорка, доктор Сем Парніа заявив, що вмирати "дуже зручно".

Так, у своєму недавньому виступі вчений зазначив, що "смерть – це процес, а не чорно-білий момент", причому процес цей – "мирний" і "приємний", пише Daily Express.

За словами Парніа, автора кількох досліджень і книг на тему смерті, існує певний психічний процес, який змушує тих, хто зазнав навколосмертних переживань, знову жадати смерті.

Доктор Сем Парніа є автором декількох досліджень і книг на тему смерті

"Для тих з нас, хто вмирає природною смертю, навіть якщо ми відчували біль, процес смерті стає дуже комфортним, дуже блаженним і мирним", – каже лікар, який врятував тисячі пацієнтів від смерті.

Вчений пояснює, що, описуючи переживання своїх померлих родичів, люди часто кажуть, що вони не хотіли повертатися до життя, це було немов магніт, що притягував їх.

"Багато людей описують відчуття відділення від самих себе і спостереження за докторами і медсестрами, які працюють над ними. Вони можуть чути і записувати всі розмови, які відбуваються навколо них. Деякі з них пережили відчуття, що вони згадують все, що вони зробили", – розповідає лікар.

На думку Парніа, є наукові пояснення такої реакції і подібні відчуття не є доказом загробного життя, а швидше за все, мозок просто сканує сам себе, прагнучи до виживання.

Завдяки сучасним технологіям, "смерть не має обмежуватися філософією і релігією, але її можна досліджувати за допомогою науки", вважає вчений.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше вчені заявили, що виживають не найсильніші, а найбільш доброзичливі види.

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