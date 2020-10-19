Вчений попередив про небезпеку зіткнення Землі з астероїдом і назвав дату

За день до виборів президента США, 2 листопада, на Землю може впасти астероїд 2018VP1.

Про це повідомила NYPost. За словами відомого вченого Ніла де Грасса Тайсона, астероїд в діаметрі, як холодильник.

До землі він мчить зі швидкістю понад 40 000 км/год.

Вчений зазначив, що небесне тіло недостатньо велике, щоб завдати серйозної шкоди.

"Так що, якщо кінець світу настанеться в 2020 році, це станеться не з вини Всесвіту", – заявив де Грасс Тайсон.

У NASA раніше ідентифікували астероїд, що летить до Землі, але оцінили шанси його зіткнення з нашою планетою менш ніж в 1 відсоток.

"В даний час ймовірність попадання в атмосферу нашої планети становить 0,41%, але якби це було так, тіло розпалося б через свої надзвичайно малі розміри", – заявили в агентстві.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 29 листопада 2020 року до планети Земля наблизиться гігантський астероїд, що отримав назву 153201 (2000 WO107). Фахівці NASA віднесли цей астероїд до потенційно небезпечних.