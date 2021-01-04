Вчений визначив шанс появи життя на Землі

Щасливий випадок відіграв значну роль у появі життя на Землі. Такого висновку дійшов професор Тобі Тіррелл з Університету Саутгемптона (Англія), який провів масштабну комп'ютерну симуляцію на суперкомп'ютері Iridis.

У своїй роботі вчений згенерував сто тисяч випадкових світів. Щоразу алгоритм створював нову температуру, кліматичні зміни й еволюцію протягом трьох мільярдів років, передає New Atlas.

Для достовірності експерименту еволюція кожного зі світів моделювалася 100 разів на підставі абсолютно випадкових подій. Як з'ясувалося, з усіх 100 тисяч планет тільки одна виявилася здатною підтримувати життя у всіх 100 симуляціях. Близько 9% світів (8710) можуть бути заселені в більшій частині симуляцій, з них 8 тисяч змогли домогтися успіху тільки в половині випадків.

Такі результати привели вченого до висновку, що життя на нашій планеті зародилося завдяки щасливому збігу обставин.

"Тепер ми розуміємо, що Земля так довго залишалася придатною для життя почасти завдяки удачі. Наприклад, якби астероїд трохи більшого розміру впав на Землю або зіткнення відбулося в інший час, то Земля могла б узагалі втратити свою придатність для життя. Інакше кажучи, якби розумний спостерігач міг потрапити на ранню Землю і розрахувати шанси на розвиток життя, то вони могли б виявитися досить низькими", – резюмував Тіррелл.

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