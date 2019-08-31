Вчених налякав "вселенський гуркіт" в космосі: в чому справа

Вчені заявили про злиття нейтронної зірки і чорної діри, яке викликало "вселенський гуркіт". Даному явищу у космосі дали назву S190814bv.

Нетипові зміни в просторі-часі зафіксував детектор гравітаційних хвиль LIGO. Про це повідомляє Gizmodo.

Раніше даний детектор фіксував дюжину злиттів виключно чорних дір, але поглинання нейтронної зірки було виявлено вперше.

"У мене відвисла щелепа, коли я перевірив ще раз дані", — заявив професор астрономії Джеффрі Ловелас з Каліфорнійського державного університету, що працює в лазерно-інтерферометрична гравітаційно-хвильової обсерваторії LIGO.

Вчених налякав "вселенський гуркіт" в космосі pixabay.com

За словами Латтімера, дана подія виходить за рамки теорії, злиття нейтронних зірок і чорних дір можуть розпорошувати в космос такі важкі елементи, як золото і уран.

Відзначається, що подія, яка викликала гуркіт вселенського масштабу, відбулася близько 870 мільйонів років тому, коли дві мертві зірки стали однією. Це зворушило тканину космосу гравітаційної хвилею, яка пронеслася крізь Землю і пройшла через три пари ретельно відкаліброваних датчиків, призначених для їх виявлення.

Вчених налякав "вселенський гуркіт" в космосі pixabay.com

Це була перша така підтверджена подія, і третій тип зіткнень, виявлений завдяки гравітаційним хвилям. Якщо поточний аналіз залишиться в силі, дана подія ознаменує початок нової ери астрофізичних досліджень.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в NASA повідомили про першу ПП в космосі. Дана історія викликала скандал.

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