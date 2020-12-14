Вчені з'ясували, як брати і сестри впливають на шлюб і розлучення

Анна Паскевич наука 03:14, 14.12.2020

На рішення одружитися, розлучитися та народити дитину впливає те, чи робили так брати або сестри людини.

Такого висновку дійшли вчені з Кельнського університету в Німеччині. Про результати їхнього дослідження повідомляє ScienceDirect.

Так, у межах експерименту дослідники вивчили дані 4 тисяч 521 людини. Як з'ясувалося, сестри і брати можуть впливати на сімейне життя.

За словами вчених, шанси одружується / вийти заміж зростають після того, як вступить у шлюб брат або сестра людини. Імовірно так відбувається через посилення тиску членів сім'ї на неодружену дитину, зазначають дослідники.

Подібні висновки вчені зробили і про розлучення або народження дитини. Причому ефект від появи дітей у брата чи сестри є короткостроковим і досягає свого піку в перші три роки життя племінника, кажуть фахівці.

Як зазначив провідний автор дослідження Зафер Б'юккецеці, нова робота підтримує думку про те, що процес створення сім'ї є взаємопов'язаним між сестрами і братами.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що психолог Олена Шершньова розповіла, від яких жінок не йдуть чоловіки. Вона також дала пораду, як не допустити, щоб чоловік думав про розставання.

Коментувати
Технології наука

Дивіться також

День Андрія Первозванного: що не можна робити у свято

ЗСУ облаштували нову лінію оборони на Донбасі. Фото

Компанія українця отримала багатомільйонний контракт від NASA для запуску супутників

Що не так з "Супутник V". Путін візьме нас якщо не кулями, то псевдовакциною

В Україну прийдуть мокрий сніг і крижаний дощ: синоптикиня дала прогноз на понеділок