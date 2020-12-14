Вчені з'ясували, як брати і сестри впливають на шлюб і розлучення

На рішення одружитися, розлучитися та народити дитину впливає те, чи робили так брати або сестри людини.

Такого висновку дійшли вчені з Кельнського університету в Німеччині. Про результати їхнього дослідження повідомляє ScienceDirect.

Так, у межах експерименту дослідники вивчили дані 4 тисяч 521 людини. Як з'ясувалося, сестри і брати можуть впливати на сімейне життя.

За словами вчених, шанси одружується / вийти заміж зростають після того, як вступить у шлюб брат або сестра людини. Імовірно так відбувається через посилення тиску членів сім'ї на неодружену дитину, зазначають дослідники.

Подібні висновки вчені зробили і про розлучення або народження дитини. Причому ефект від появи дітей у брата чи сестри є короткостроковим і досягає свого піку в перші три роки життя племінника, кажуть фахівці.

Як зазначив провідний автор дослідження Зафер Б'юккецеці, нова робота підтримує думку про те, що процес створення сім'ї є взаємопов'язаним між сестрами і братами.

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