Вчені з'ясували, що змушує людину їсти солодощі

Вчені визначили, що викликає у людини пристрасть до солодощів. Так, виявилося, що кількість уживаного цукру визначають специфічні клітини мозку.

Дослідження провели неврологи з Університету Айови і Копенгагенського університету, йдеться в статті Medical Express.

У ході дослідження вчені вивчали дію гормону, що вважається фактором росту фібробластів 21 (FGF21). Цей гормон, як відомо, грає роль в енергетичному балансі, контролі ваги тіла і чутливості до інсуліну.

Клітини, про які йдеться в дослідженні, є місцем, де діє даний гормон. Вчені вперше показали, які клітини мозку реагують на сигнали FGF21 і як ця взаємодія допомагає регулювати споживання цукру.

Учені з'ясували, що кількість уживаного цукру визначають специфічні клітини мозку. Ілюстративне фото / Pixabay

Гормон FGF21 впливає на глутаматергічні нейрони, щоб знизити споживання цукру і тягу до солодощів. Також FGF21, впливаючи на специфічні нейрони в вентромедіальному ядрі гіпоталамуса, знижує споживання цукру шляхом підвищення чутливості нейронів до глюкози.

Вчені сподіваються, що результати дослідження допоможуть створити нові препарати для контролю того, скільки цукру їсть людина.

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