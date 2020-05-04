Вчені з'ясували, коли на Землю можуть прилетіти інопланетяни

Дослідники прийшли до висновку, що гігантські еліптичні галактики менш підходять для появи розвинених технологічних цивілізацій, ніж спіральні галактики, схожі на Чумацький Шлях.

Висновки наукової роботи, які розкривають умови появи позаземного розуму, були оприлюднені в журналі Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

Цікаво, що результати дослідників суперечать статті 2015 року, згідно якій ймовірність виникнення технологічно розвинених цивілізацій виникає в великих еліптичних галактиках в 10 тисяч разів частіше, ніж в аналогах Чумацького Шляху. Це пов'язано з великою кількістю зірок і рідкістю таких потенційно смертоносних катастрофічних подій, як наднові.

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Але той факт, що людство не живе в еліптичної галактиці, суперечить принципу пересічності, згідно з яким за відсутності доказів зворотної властивості якогось об'єкта слід вважати типовим для його класу.

Згідно ж з новим дослідженням, еліптичні галактики не можуть бути придатними для розвитку життя через смертельну радіацію, яку вони випускали в минулому, коли були квазарами. Випромінювання було настільки сильним, що воно стерилізувало будь-які потенційно населені планети в галактиці, а також вплинуло на швидкість зореутворення, тобто формування нових зірок і планет майже повністю було припинено.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше вчені знайшли ультраяскраву галактику. З'явилися фото чорних дір.