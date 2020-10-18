З'ясувалося, чому на COVID-19 хворіють по півроку

У Британії вчені знайшли причину того, що деякі симптоми коронавірусу можуть зберігатися протягом шести місяців і довше навіть після негативного тесту на COVID-19.

Так, за даними фахівців з Національного інституту досліджень в галузі охорони здоров'я країни, "затяжний" коронавірус говорить про те, що хворий має одразу чотири синдроми: задишки, кістково-м'язового болю, постійної втоми і незворотних уражень внутрішніх органів, повідомляється на сайті інституту.

Крім того, вчені відзначають, що до посткоронавірусного синдрому можуть бути схильні не тільки дорослі, а й діти. І хоча прийнято вважати, що вони менш вразливі до захворювання, надалі COVID-19 може серйозно зашкодити їхньому здоров'ю.

За оцінками фахівців, лише на даний момент у Британії налічується понад 60 тисяч тих, хто страждає від посткоронавірусного синдрому.

Як повідомляв OBOZREVATEL, "затяжний" COVID-19 загрожує навіть тим, хто перехворів на коронавірус у легкій формі. Крім того, в Італії встановили, що 87% тих, хто перехворілив на COVID-19, мали симптом хвороби навіть через два місяці.