Вчені з'ясували, чому мурахи такі сильні

Сила мурах пов'язана з їхньою втратою здатності літати. Таке відкриття зробила група вчених з Франції і Японії, вивчивши рентгенівські знімки грудного відділу тіла комах, їхні м'язи та внутрішній скелет.

Роботу дослідників опублікував журнал Frontiers in Zoology і офіційний сайт Окінавського інституту науки і технологій Університету аспірантури (OIST).

Так, вчені з названого університету, а також Університету Сорбонни, Франція, проаналізували, як будова м'язів і грудного відділу мурах впливає на їхню здатність перетягувати тяжкості.

Робочі мурахи, як відомо, походять від літаючих комах. Здатність до польоту означає певні обмеження для організму. Наприклад, у літаючих комах м'язи крил займають досить велику частину грудного відділу – іноді більше половини площі. З цієї причини інші м'язи одержують менше місця.

Позбавлення здатності до польоту дає потенціал для інших м'язів. Цей факт наштовхнув дослідників на думку про те, що робочі мурашки стали сильними в "обмін" на втрату здатності літати.

Вчені проаналізували всі подробиці будови грудного відділу даних безкрилих робочих особин і королев двох видів мурах. Комп'ютерна томографія останніх дозволила створити 3D-моделі грудних клітин комах.

У результаті гіпотеза підтвердилася: мурахи отримали свою силу через те, що втратили здатність до польоту. Їхні м'язи збільшилися в обсязі, змінилася також геометрія м'язів шиї і кріплення м'язів.

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