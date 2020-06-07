Вчені зробили перший крок до створення людини-невидимки

Вченим з США вдалося вбудувати в клітини людської нирки білок, який дозволяє регулювати їх рівень прозорості аж до того, що клітина стає невидимою.

Результати дослідження, опубліковані в науковому журналі Nature, переказує видання Science Alert.

Досягти такої надздібності вченим вдалося завдяки рефлективним білкам, які були виявлені в клітинах кальмарів Doryteuthis opalescens. Відзначається, що кальмари використовують ці білки для відлякування хижаків, змінюючи забарвлення смуги на спині від білого кольору до майже прозорого. Для зміни забарвлення клітин кальмари використовують органічну хімічну речовину – ацетилхолін.

Щоб провернути аналогічний трюк з тканинами людини, група дослідників-генетиків сконструювала клітини нирок людини для отримання рефлексинів.

Рефлектин в клітинах людини (ліворуч), та проникнення світла через ці області (праворуч). Atouli Chatterjee/UC

"Ми були вражені тим, що клітини не тільки виробляли рефлексин, а й упаковували білок в сфероїдальні наноструктури, розподіляли його по всій клітині", – розповів біомедичний інженер Алон Городецький з Університету Каліфорнії.

Згодом вчені використовували сольовий розчин, який і дозволив зробити клітини прозорими. При цьому рівень прозорості безпосередньо залежав від кількості використовуваного сольового розчину.

Вчені вважають, що пророблена ними робота дозволить в майбутньому впровадити інші здатності клітин кальмарів, в людські клітини. Йдеться про зміну кольору клітин, а також створення райдужного забарвлення.

Втім, головною своєю метою вчені ставлять не створення невидимої людини, а можливість ще більш глибокого вивчення людського організму, відокремлюючи або роблячи невидимим ті або інші тканини. Вчені вважають, що в майбутньому їх дослідження може сприяти прориву в медицині.

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