Вчені знайшли вітамін, який рятує від запаморочення
Вчені в Південній Кореї виявили спосіб позбавлення запаморочення.
Результати дослідження, присвяченого доброякісному пароксизмальному позиційному запамороченню (ДППЗ), опублікував журнал Neurology.
Як ідеться в статті, вчені вивчили дані про стан 957 пацієнтів, які страждали від запаморочення та проходили фізіотерапевтичне лікування.
Хворих розділили на дві групи, першим давали вітамін D і кальцій двічі на день, а другим – плацебо.
У результаті виявилося, що в добровольців з першої групи зменшилася частота нападів запаморочення на 24%.
За словами дослідників, це дуже хороший результат, оскільки раніше вплинути на даний тип запаморочення можна було лише за допомогою регулярних процедур у лікарні.
ДППЗ – повторювані короткі напади запаморочення, які виникають при зміні положення голови; іноді супроводжується нудотою, рідко – блювотою. При цьому частіше від нього страждають жінки.
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