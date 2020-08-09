Вчені знайшли вітамін, який рятує від запаморочення

Раніше полегшити запаморочення ДППЗ можна було тільки за допомогою регулярних процедур в лікарні. Фото: Pixabay

Вчені в Південній Кореї виявили спосіб позбавлення запаморочення.

Результати дослідження, присвяченого доброякісному пароксизмальному позиційному запамороченню (ДППЗ), опублікував журнал Neurology.

Як ідеться в статті, вчені вивчили дані про стан 957 пацієнтів, які страждали від запаморочення та проходили фізіотерапевтичне лікування.

Хворих розділили на дві групи, першим давали вітамін D і кальцій двічі на день, а другим – плацебо.

У результаті виявилося, що в добровольців з першої групи зменшилася частота нападів запаморочення на 24%.

За словами дослідників, це дуже хороший результат, оскільки раніше вплинути на даний тип запаморочення можна було лише за допомогою регулярних процедур у лікарні.

ДППЗ – повторювані короткі напади запаморочення, які виникають при зміні положення голови; іноді супроводжується нудотою, рідко – блювотою. При цьому частіше від нього страждають жінки.

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