Вчені знайшли сигнал із космосу, що посилається "прибульцями"

Група вчених із Нідерландів і Канади знайшли у Всесвіті джерело повторюваних радіосигналів, що може бути доказом позаземного життя.

Такі сигнали називаються швидкими радіосплесками (FRB) та їх природа до кінця не вивчена, пише Nature.

Астрономи з'ясували, що FRB 180916.J0158+65 знаходиться в регіоні активного зореутворення в масивный спіральній галактиці, чиї характеристики відрізняються від інших встановлених джерел радіосплесков. Червоне зміщення цієї галактики досягає 0,0337, що відповідає віддаленості від Землі на 470 мільйонів світлових років. Розмір регіону сягає семи світлових років.

При цьому вчені відзначають, що сигнали FRB можуть відрізнятися один від одного своїми властивостями, а також батьківськими галактиками і міжзоряними середовищами.

Швидкий радіоімпульс триває кілька мілісекунд і супроводжується викидом в космічний простір величезної кількості енергії – такою, яку Сонце випромінює протягом декількох десятків тисяч років. Одна з гіпотез припускає, що це явище пов'язане з діяльністю інопланетних цивілізацій.

Сигнал з космосу Ілюстрація

Як повідомляв OBOZREVATEL, вчені NASA знайшли планету в зоні населеності, що за розмірами схожа на Землю.

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