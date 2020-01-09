Головна Новини
10 січня • оновлено в 02:57
МоваЯзык
Головна Блоги

/ наука

Вчені знайшли сигнал із космосу, що посилається "прибульцями"

1.5т
Читати матеріал російською

Група вчених із Нідерландів і Канади знайшли у Всесвіті джерело повторюваних радіосигналів, що може бути доказом позаземного життя.

Такі сигнали називаються швидкими радіосплесками (FRB) та їх природа до кінця не вивчена, пише Nature.

Астрономи з'ясували, що FRB 180916.J0158+65 знаходиться в регіоні активного зореутворення в масивный спіральній галактиці, чиї характеристики відрізняються від інших встановлених джерел радіосплесков. Червоне зміщення цієї галактики досягає 0,0337, що відповідає віддаленості від Землі на 470 мільйонів світлових років. Розмір регіону сягає семи світлових років.

Новини
Військові вчені у США займуться "екологією" космосу

При цьому вчені відзначають, що сигнали FRB можуть відрізнятися один від одного своїми властивостями, а також батьківськими галактиками і міжзоряними середовищами.

Швидкий радіоімпульс триває кілька мілісекунд і супроводжується викидом в космічний простір величезної кількості енергії – такою, яку Сонце випромінює протягом декількох десятків тисяч років. Одна з гіпотез припускає, що це явище пов'язане з діяльністю інопланетних цивілізацій.

Сигнал з космосу

Сигнал з космосу

Ілюстрація

Як повідомляв OBOZREVATEL, вчені NASA знайшли планету в зоні населеності, що за розмірами схожа на Землю.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Автор
Тимур Григоренко
Тег
космос
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
0
1
Смішно
8
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Ку Алексей
Ку Алексей
сигнал наверняка на соловьиной мове.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новини технологій

Топпублікації

Топблоги