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Вчені знайшли революційний метод боротьби з раком

2.3тЧитати новину російською

Російські вчені, спільно з колегами з Німеччини і Чехії знайшли новий спосіб прискорення іонів в лазерній плазмі, який має велике значення для сучасного методу лікування онкологічних захворювань.

Розроблена ними теорія зможе допомогти в поліпшенні нових методів лазерного прискорення, йдеться в статті журналу Scientific Reports.

Стало відомо, що лікування онкологічних захворювань методом радіотерапії накладає обмеження на потужність пучка гамма-променів, які задіюються при цьому способі.

В цьому випадку вигідніше використання протонів, які можна дуже точно сфокусувати на пухлину, не пошкоджуючи здорові тканини. Для цього необхідний прискорювач заряджених частинок, який є дорогим і багатотонним обладнанням.

До слова, вчені за допомогою чисельного моделювання продемонстрували, що сила радіаційного тертя, що діє на заряджені частинки і випромінює електромагнітні хвилі, може сприяти їх прискоренню.

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Експерти впевнені, що отриманий результат може допомогти в отриманні іонних пучків більш високої якості.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, що нещодавно вчені зіткнулися з рідкісним і малоймовірним еволюційним явищем.

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Тема
Дослідження вчених
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