Вчені знайшли гігантську чорну діру – "вбивцю Всесвіту"

Учені заявили про велику чорну діру, розташовану в майже вимерлій галактиці Holm 15A. Її маса у 40 мільярдів разів перевищує масу Сонця.

До такого висновку зокрема дійшли астрономи з Інституту позаземної фізики Товариства Макса Планка й Університетської обсерваторії Мюнхена. Їхні аргументи опубліковані в пресрелізі на Phys.org.

Під час дослідження були проаналізовані фотометричні дані, які надала обсерваторія Вендельштейн у баварських Альпах, а також отримані з телескопа VLT (Very Large Telescope). Зазначається, що Holm 15A розмістилася у скупченні галактик Abell 85, яке перебуває на відстані 700 мільйонів світлових років від Землі.

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Гігантська чорна діра виявлена в серці центральної галактики Abell 85 infuture.ru

Вона є центральною в скупченні й важить приблизно два трильйони сонячних мас.

"Її маса була розрахована безпосередньо на основі рухів зірок навколо ядра галактики. Раніше цей метод застосовувався для розрахунку маси чорної діри, розташованої вдвічі ближче до Землі", – повідомляють автори дослідження.

За їхніми словами, результати показали, що об'єкт у центрі галактики – це найпотужніша чорна діра в локальному Всесвіті. Таку ж або більшу масу мають тільки чорні діри, які розташовані в складі квазарів, віддалених майже на 10 мільярдів світлових років від Землі.

Holm 15A – найпотужніша чорна діра в локальному Всесвіті phys.org

"Галактика Holm 15A відрізняється невеликою яскравістю, незважаючи на велику масу і розміри. Це пояснюється тим, що вона є результатом злиття менших галактик. Гравітаційні взаємодії між їхніми чорними дірами відкинули зірки від центру Holm 15A, через це не залишилося газу для утворення нових зірок , що є причиною виснаження ядра", – підсумували дослідники-астрономи.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Китаї вчені виявили величезну чорну діру-"монстра", маса якої у 70 разів перевищує сонячну. Вона настільки потужна, що взагалі не повинна була існувати.

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