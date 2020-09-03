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Вчені вперше зафіксували народження унікальної чорної діри

Дар'я Дурова
Дар'я Дурова
наука
3,6 т.
Космос

Вчені зловили сигнал від злиття чорних дір у космосі. pexels.com

Вченим вдалося зафіксувати сплеск гравітаційних хвиль від наймасовішого злиття чорних дір у Всесвіті серед усіх, що коли-небудь спостерігалися.

Як пише Phys.org, результатом цього злиття стало перше точне виявлення народження чорної діри "проміжної маси" – маса якої в 100-1000 разів більша за масу Сонця. Існування подібних об'єктів досі не підтверджувалося напряму.

Сигнал, позначений як GW190521, зафіксувала група LIGO/Virgo 21 травня 2019 року.

GW190521 нагадує чотири коротких похитування і дуже короткий за тривалістю – менше однієї десятої секунди.

Згідно з розрахунками, GW190521 був створений джерелом, що розташоване на відстані приблизно 5 гігапарсеків, коли Всесвіт був приблизно вдвічі меншим поточного віку. Це робить сигнал одним із найбільш далеких виявлених джерел гравітаційних хвиль.

Найімовірніше, сигнал був згенерований у результаті злиття бінарних чорних дір. Маси останніх приблизно в 85 і 66 разів більші за Сонце.

Народжена в результаті чорна діра у 142 рази важча за Сонце. Об'єкти такого типу є серединою між чорними дірами зоряної маси (від 5 до декількох десятків мас Сонця) і надмасивними (від мільйона до кількох мільярдів мас Сонця).

Ілюстрація схеми злиття чорних дір.

Ілюстрація схеми злиття чорних дір. Phys.org

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше космічний телескоп NASA "Хаббл" зафіксував галактику NGC 1614, утворену в результаті злиття двох інших галактик. Це космічне явище в майбутньому очікує й Чумацький шлях.

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