Вчені вперше зафіксували народження унікальної чорної діри

Вчені зловили сигнал від злиття чорних дір у космосі. pexels.com

Вченим вдалося зафіксувати сплеск гравітаційних хвиль від наймасовішого злиття чорних дір у Всесвіті серед усіх, що коли-небудь спостерігалися.

Як пише Phys.org, результатом цього злиття стало перше точне виявлення народження чорної діри "проміжної маси" – маса якої в 100-1000 разів більша за масу Сонця. Існування подібних об'єктів досі не підтверджувалося напряму.

Сигнал, позначений як GW190521, зафіксувала група LIGO/Virgo 21 травня 2019 року.

GW190521 нагадує чотири коротких похитування і дуже короткий за тривалістю – менше однієї десятої секунди.

Згідно з розрахунками, GW190521 був створений джерелом, що розташоване на відстані приблизно 5 гігапарсеків, коли Всесвіт був приблизно вдвічі меншим поточного віку. Це робить сигнал одним із найбільш далеких виявлених джерел гравітаційних хвиль.

Найімовірніше, сигнал був згенерований у результаті злиття бінарних чорних дір. Маси останніх приблизно в 85 і 66 разів більші за Сонце.

Народжена в результаті чорна діра у 142 рази важча за Сонце. Об'єкти такого типу є серединою між чорними дірами зоряної маси (від 5 до декількох десятків мас Сонця) і надмасивними (від мільйона до кількох мільярдів мас Сонця).

Ілюстрація схеми злиття чорних дір. Phys.org

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше космічний телескоп NASA "Хаббл" зафіксував галактику NGC 1614, утворену в результаті злиття двох інших галактик. Це космічне явище в майбутньому очікує й Чумацький шлях.

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