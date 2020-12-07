Вчені з Японії відкрили гормон, що відповідає за терплячість

Те, наскільки терплячою є людина, визначає рівень серотоніну, відомого також як гормон радості й щастя.

Про це заявили вчені з Інституту науки і технологій Окінави, Японія. Дослідження неврологів показало, що саме цей гормон регулює здатність спокійно очікувати нагороди, пише The Daily Mail.

Учені провели досліди, в результаті яких виявили, що штучно викликана секреція серотоніну робила гризунів більш терплячими під час очікування їжі.

У межах експерименту гризунів привчали засовувати морду в отвір. Піддослідні тримали її там до тих пір, поки не отримували їжу. Зазвичай за терпіння гризуни отримували нагороду, але іноді їжа не надходила.

Дослідники встановили, що викид гормону в області спинного ядра шва головного мозку тварин продовжував час, який миші готові були чекати, якщо шанс отримати нагороду був високим, але час – невизначеним.

Експерти сподіваються, що їхнє відкриття допоможе розробити більш ефективні антидепресанти, які модулюють рівень серотоніну.

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