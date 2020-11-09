Вчені з США знайшли вразливе місце у рака

Вчені знайшли спосіб підвищити ефективність лікування раку.

Так, фахівці з Онкологічного центру Розуелл-Парк, США, звернули увагу на пропранолол – ліки, які широко застосовуються для контролю артеріального тиску, передає News Medical.

Як виявилося, цей засіб може поліпшити реакцію організму пацієнтів на імунотерапію раку і, до того ж, є безпечним у поєднанні з пембролізумабом – засобом імунотерапії, який часто використовують при лікуванні пацієнтів з уперше діагностованою прогресуючою або метастатичною меланомою.

Як відомо, стрес може завдати серйозної шкоди здоров'ю. Дослідники вирішили вивчити, як стрес впливає на рак, точніше, на імунну відповідь, що виникає через цю хворобу. Вони провели випробування на пацієнтах з діагнозом "метастатична меланома". Хворі отримували зростаючі дози пропранололу, блокуючого взаємодію гормонів стресу з клітинами.

Також випробуваним вводили пембролізумаб. Комбінація ліків викликала в них сильнішу протиракову відповідь порівняно зі стандартною терапією. Також вчені вважають, що для більш успішного лікування і кращої стимуляції імунітету слід знижувати рівень стресу.

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