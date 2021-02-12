Вчені вперше знайшли в нашій галактиці "зірку-зомбі"

Астрономи вперше знайшли в нашій галактиці рідкісну "зірку-зомбі", яка утворюється після вибухів білих карликів.

Під зорями зомбі вчені мають на увазі рідкісний тип наднових, так званий тип Iax. Такі зірки після утворення залишають після себе деякий розірваний залишок, що й назвали зомбі, передає Arxiv.

На цей момент ученим відомі тільки близько 30 подібних зірок. І ось астрономи вперше знайшли "паруючий стовбур" однієї з найновіших типу Iax у Чумацькому Шляху. Об'єкт отримав назву Стрілець А Схід (Sgr A East) і розташовується недалеко від центру галактики поруч з однойменною надмасивною чорною дірою Стрілець A.

"Цей залишок наднової є на задньому плані багатьох зображень надмасивної чорної діри нашої галактики, зроблених Чандрою (космічна рентгенівська обсерваторія. – Ред.) за останні 20 років", – пояснив один з авторів дослідження Чжіюань Лі.

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