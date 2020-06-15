Вчені вперше створили рентгенівську карту всього неба

наука 02:20, 16.06.2020

Телескопи ART-XC і eROSITA на борту орбітальної обсерваторії "Спектр-РГ" завершили свій перший огляд всього неба в рентгенівських променях.

Як повідомляє сайт астрофізичного проекту "Спектр-Рентген-Гамма", на побудову карти небесної сфери, що охоплює 41253 квадратних градуси, пішло півроку. Над нею працювали вчені з Росії та Німеччини.

На карті в м'якому діапазоні енергій добре видно залишки спалахів наднових (сліди загибелі зірок) і випромінювання "теплого" міжзоряного газу з температурою в сотні тисяч градусів Кельвіна, а також відносно близькі зірки з коронами, набагато більш потужними ніж у Сонця. Їх більше ста тисяч.

Вчені вперше створили рентгенівську карту всього неба
Сайт проекту "Спектр-Рентген-Гамма"

"Уже зараз зрозуміло, що дані телескопа СРГ/еРозіта на борту "Спектра-РГ" дозволять нам уточнити кількість атомарного і молекулярного газу і пилу в різних напрямках на небі", – сказав академік Рашид Сюняєв, науковий керівник проекту "Спектр-РГ".

Також на карті побачили сотні тисяч ядер активних галактик і квазарів, тисячі масивних скупчень галактик, заповнених в основному загадковою "темною речовиною" і гарячим міжгалактичним газом. Абсолютна більшість цих об'єктів знаходиться на космологічних відстанях від нас, що перевищують мільярди світлових років.

Більшість з виявлених об'єктів вчені побачили вперше.

Телескопи обсерваторії "Спектр-РГ" продовжать роботу. Планується, що після маневру корекції орбіти, що намічена на середину червня, і коротких калібрувальних спостережень обсерваторія почне другий огляд неба.

Планується отримати ще 7 таких карт протягом наступних трьох з половиною років. Сумарна карта буде набагато більш докладної, ніж перша.

Раніше OBOZREVATEL писав, що телескоп "Хаббл" показав, як виглядає найбільша зірка Чумацького Шляху.

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