Учені вперше побачили, як чорна діра перетворила зірку на "спагетті" з матерії

Використовуючи телескопи Європейської південної обсерваторії (ESO) та інших організацій у всьому світі, астрономи вперше помітили рідкісний спалах світла від зірки, що розривається надмасивною чорною дірою.

Про це повідомили на сайті ESO. Явище, відоме як приливний зрив, є найближчим із таких спалахів, зареєстрованих нині на відстані трохи більше ніж 215 мільйонів світлових років від Землі.

"Ідея про те, що чорна діра "засмоктує" найближчу зірку, звучить, як наукова фантастика. Але це саме те, що відбувається під час приливного зриву", – сказав Метт Ніколл, науковий співробітник Королівського астрономічного товариства в Університеті Бірмінґема і провідний автор нового дослідження .

Приливні зриви, коли із зіркою відбувається так звана спагеттіфікація і її засмоктує чорна діра, рідкісні й не завжди легко піддаються вивченню.

Астрономи знають, що повинно відбуватися в таких випадках у теорії.

"Коли невезуча зірка наближається занадто близько до надмасивної чорної діри в центрі галактики, екстремальне гравітаційне тяжіння чорної діри розриває зірку на тонкі потоки матерії", – пояснив автор дослідження Томас Веверс, науковий співробітник ESO із Сантьяго.

Коли деякі тонкі нитки зоряного матеріалу падають у чорну діру під час цього процесу спагеттіфікації, вивільняється яскравий спалах енергії, який астрономи можуть виявити.

"Ми виявили, що, коли чорна діра пожирає зірку, вона може запустити потужний викид матерії назовні, який закриває нам огляд", – розповіла Саманта Оутс з Університету Бірмінґема.

Це відбувається тому, що енергія, яка виділяється під час поїдання зоряної речовини чорною дірою, виштовхує зіркові уламки назовні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, ученим вдалося зафіксувати сплеск гравітаційних хвиль від наймасовішого злиття чорних дір у Всесвіті серед усіх, що коли-небудь спостерігалися.