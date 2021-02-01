Вчені виявили новий тип екстравертів, які дуже залежать від обставин

Психологи з США заявили, що виявили новий тип екстравертів. Такі люди в повній мірі проявляють свій веселий характер і товариськість тільки в оточенні близьких людей або комфортній обстановці.

У новій компанії або незручній ситуації вони навряд чи виявлять ознаки екстраверта, пише Psychology Today. Як повідомляє видання, вчені провели дослідження за участю 83 студентів.

Їх попросили дати оцінку різним особистісним характеристикам, включаючи екстраверсію. Потім, протягом трьох тижнів, з учасниками експерименту зв'язалися по e-mail. Піддослідним потрібно було відповісти на три питання з метою оцінити комунікабельність людей, з якими вони взаємодіяли, за шкалою 1-7 балів.

Так, перше питання стосувалося ступеня дружелюбності людини, з якою спілкувалися учасники досліду, друге – того, наскільки вона була відкритою для бесіди, а третє – комунікабельності інших людей, з якими взаємодіяли піддослідні.

Потім учасникам дослідження належало оцінити, наскільки вони самі проявили екстраверсію, тобто наскільки "балакучими, сміливими та енергійними" вони були під час спілкування.

У результаті дослідження вчені виявили, що частина піддослідних розкривалася тільки в деякі моменти, коли вони особливо виявляли дружелюбність.

Водночас "адаптивні екстраверти" також можуть бути різними і неоднаково проявляти емоції, однак загалом вони будуть робити це з більшим бажанням в оточенні людей, які ставляться до них позитивно.

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