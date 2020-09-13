Вчені виявили несподіваний захист від грипу

Сезонні застуди, збудниками яких часто бувають риновіруси, можуть послаблювати віруси грипу, не даючи їм проникати до дихальних шляхів людини.

До такого висновку прийшли вчені з Єльського університету, статтю яких було опубліковано в науковому журналі Lancet Microbe.

Так, як зазначено в статті, протягом трьох років дослідники спостерігали 13 тисяч пацієнтів з вірусними респіраторними захворюваннями.

Також вони створили штучну епітеліальну тканину дихальних шляхів людини зі стовбурових клітин, яка зазвичай стає першою мішенню для вірусів. У результаті вчені встановили, що за виявлення риновірусу вірус грипу не ідентифікувався при спробі зараження.

Як пояснюють автори експерименту, присутність риновірусу запускає вироблення противірусного білка інтерферону, який є частиною ранньої відповіді імунної системи людини на вторгнення інфекції. Такий ефект може тривати близько п'яти днів, підкреслили вчені.

Зараз вони планують вивчити процес захисту організму за допомогою риновірусів та інших вірусів застуди в лабораторних умовах, щоб визначити можливість профілактики зараження на коронавірус.

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