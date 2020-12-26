Вчені виявили несподіваний спосіб поширення коронавірусу

Вчені встановили, що COVID-19 може потрапляти з однієї квартири до іншої через вентиляцію.

Відкриття зробили дослідники з Південної Кореї, звіт яких опублікував Science Direct. Як повідомляється, даною темою вчені зацікавилися після випадку в Сеулі, коли в одному житловому будинку захворіли кілька сімей, що проживають на різних поверхах.

Першою позитивний тест на коронавірус отримала мешканка 6-го поверху та її родина, потім інфекцію знайшли на 4-му, 5-му, 10-му і 11-му поверхах.

Всі заражені розповіли, що не мали контактів одне з одним. Дослідники виявили, що всі квартири хворих були об'єднані однією системою вентиляції, а COVID-19, на їхню думку, поширювався завдяки отворам у ванній кімнаті.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше глава Всесвітньої організації охорони здоров'я заявив, що пандемія COVID-19 може бути не останньою, а світ не готовий до нових надзвичайних ситуацій. Також, як повідомлялося, в Африці виявили ще одну мутацію коронавірусу. Вона відрізняється від виявлених раніше в Британії і ПАР.