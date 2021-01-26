Вчені виявили гормон, який може провокувати неуважність і провали в пам'яті

Рецептор людського мозку, керований дофаміном, відомим як гормон радості, здатний запускати неуважність і тимчасові провали пам'яті.

До такого висновку прийшли вчені зі Scripps Research, опублікувавши подробиці свого дослідження в журналі Nature. Вони спробували зрозуміти, як працює механізм тимчасової втрати пам'яті, яку час від часу відчуває кожен. А також, чи є це збоєм, чи неуважність – особливість нормального мозку.

Своє дослідження біологи провели на дрозофілах – мухах із відносно простою структурою мозку, оскільки з ними легко працювати і можна адаптувати результати для різних тварин.

Під час експерименту комах навчили асоціювати певний запах з ударом струму, після чого використовували подразники, щоб відволікти їх: синє світло і вітер. Виявилося, що ті стали забувати про негативну асоціацію запаху. І чим сильніші були подразники, тим довше дрозофіли не згадували про зв'язок ударів і запаху.

Проаналізувавши дослідження, біологи виявили у мух єдину пару дофамін-вивільняючих нейронів PPL1-α2α'2, які й управляли провалами в пам'яті. Дофамін, який надсилався іншими нейронами, не чинив такого ж ефекту.

Відзначається також, що механізм "тимчасового забуття" не стер довготривалі спогади. За словами автора роботи Рональда Девіса, система не впливає на більшість спогадів, тому пам'ять мух повністю відновлювалася.

"Це перший випадок, коли був виявлений механізм тимчасової втрати пам'яті. Є всі підстави вважати, що подібний механізм існує і в організмі людини, оскільки біологія його охороняє", – розповів Девіс.

Як повідомляв OBOZREVATEL, вчені у США провели дослідження препарату, здатного за три дні омолодити клітини, відновити пам'ять і гнучкість розуму. Вони сподіваються, що ліки дозволять боротися з віковими захворюваннями головного мозку, такими як деменція, хвороба Паркінсона, Альцгеймера або аміотрофічний склероз.