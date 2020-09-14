Вчені виявили феномен, який перевертає уявлення про Всесвіт

Астрономи виявили феномен, який перевертає уявлення про темну матерію у Всесвіті.

Про це повідомляється в статті, опублікованій в журналі Science. Вчені з Національного інституту астрофізики в Італії стверджують, що в деяких галактиках концентрація темної матерії набагато більша ніж передбачалося. Цей факт вказує або на невідомі властивості невидимої речовини, або на фундаментальні прогалини в знаннях про космос.

За допомогою космічного телескопа "Hubble" вченим вдалося знайти гравітаційні лінзи - феномен, що виникає, коли якийсь масивний об'єкт викривляє траєкторію руху світла. Темна матерія також створює гравітаційні лінзи, спотворюючи зображення фонових галактик. За словами фахівців, чим сильніше спотворення, тим сильніше гравітаційне поле і тим більша маса, що його створює. Це дозволяє створити докладні карти з розподілом темної матерії.

Дослідивши 11 галактичних скупчень, вчені помітили, що щось створює маленькі лінзуючі ефекти, які не помітні в масштабах всього скупчення. Це вказує на існування більшої кількості темної матерії, ніж передбачалося кращими математичними моделями, що прогнозуюсь властивості невидимої речовини. Дослідники поки що не знають, як пояснити це розходження.

Раніше OBOZREVATEL , повідомляв, що телескоп Hubble зумів зробити фантастичне фото скупчення різнокольорових зірок.