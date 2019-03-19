Вчені виявили дивовижну здатність людського тіла

Людське тіло може взаємодіяти з магнітним полем Землі.

Як передає УНІАН, вчені з США та Японії провели експеримент, під час якого вони побудували шестикутну камеру, стінки якої були зроблені з алюмінію. Це було потрібно, щоб відгородити її від електромагнітного втручання. Це було потрібно, щоб відгородити її від електромагнітного втручання. Ці стіни також містили котушки, через які проходив струм для створення магнітного поля такої ж сили, як і у Землі. Добровольців просили увійти в камеру і сидіти там на дерев’яному стільці у темряві, дивлячись строго на північ. При цьому, за роботою їхнього мозку стежили за допомогою МРТ.

Під час деяких експериментів створювалися магнітні поля з фіксованим напрямком, а в ході інших полярність змінювали. Також у деяких випадках машину вмикали, але жодне магнітне поле не генерували. У таких випадках доброволець у камері піддавалися лише земному магнітному полю. Учасники експериментів, яких було 34, не знали, що саме відбувається з ними.

Результати показали, що за певних сценаріїв у людському мозку відбувався спад альфа-хвиль. Ця зміна пов’язана з процесом обробки інформації. Так відбувалося, коли спочатку створене магнітне поле було скероване на північ, а потім його напрямок змінювали. Люди починали потроху повертати голову.

На думку професор Каліфорнійського інституту технологій Джозеф Кіршвінка, така реакція пояснюється тим, що мозок був "збитий з пантелику". Іншими словами, він виявляв неочікувані зміни у середовищі. Важливо те, що людське тіло взагалі здатне виявляти такі зміни. Хоча різні учасники експериментів з різною інтенсивністю проявляли цю здатність.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше вчені винайшли препарат, який здатний поліпшити регенерацію м'язів після пошкодження в літньому віці.

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