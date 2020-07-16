Вчені винайшли нову батарею для телефонів: буде в рази дешевше

Міжнародна група вчених запропонувала замість літій-іонного акумулятора в смартфонах використовувати натрій, "упакований" особливим способом.

Дослідники з'ясували, що атоми натрію, складені в особливому порядку, можуть підвищити енергоємність акумулятора, пише журнал Nano Energy.

Вчені пояснили, що суть такого компонування полягає в тому, що два шари натрію розміщуються між двома шарами графена, як в бутерброді.

Відзначається, що після теорії, дослідники мають намір приступити до дослідів, для створення експериментального зразка.

"У разі успіху можна буде говорити про створення нового покоління натрієвих акумуляторів, які будуть порівнянні з ємності з літій-іонними або навіть будуть перевершувати їх, стоячи при цьому в рази дешевше", – йдеться в повідомленні.

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